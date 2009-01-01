В Евросоюзе хотят ввести собственные санкции против КНДР, которые выходят за пределы мер ООН

Санкции будут введены в отношении восьми корейских чиновников.

В Евросоюзе решили ввести собственные санкции против Северной Кореи , которые выходят за пределы мер Организации объединенных Наций (ООН).

Послы стран ЕС достигли первичной договоренности о наложении больших экономических санкций на Северную Корею, выходя за пределы последних санкций ООН, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов.

"Сегодня послы стран-членов ЕС договорились о пакете новых автоматических мер", — заявил чиновник ЕС.

Ожидается, что санкции будут введены в отношении восьми корейских чиновников.

Планируется, что это решение будет принято министрами иностранных дел ЕС на очередном заседании 16 октября.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи.

Напомним, 11 сентября Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой предусмотрено ужесточение санкций против Северной Кореи.

3 сентября Северная Корея провела свое шестое и крупнейшее ядерное испытание, которое было взрывом водородной бомбы.

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