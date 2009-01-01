В Финляндии поезд протаранил БТР, 4 погибших, 8 пострадавших, опубликованы фото и видео с места ДТП

Авария произошла во время военных учений на юге страны.

Reuters

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным бронетранспортером. В результате аварии погибли четыре человека, еще как минимум восемь человек ранены.

Авария произошла во время военных учений на юге страны, сообщает ТСН

По сообщениям финских СМИ, погибли трое военных и один пассажир поезда, еще как минимум восемь человек ранены.

Сейчас движение поездов на этом железнодорожном участке приостановлено. О причинах инцидента пока ничего не известно.

Напомним, 8 октября в России по меньшей мере 19 человек погибли в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром.

Видео: ТСН