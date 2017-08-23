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В Индии поезд столкнулся с самосвалом, пострадали более 70 человек

Сегодня, 08:18

Инцидент произошел сегодня рано утром в штате Уттар-Прадеш.

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Последствия аварии Скриншот видео с mediaexpress.reuters.com
В среду, 23 августа, рано утром в районе индийского города Аурайя (штат Уттар-Прадеш) поезд столкнулся с самосвалом, несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали 74 человек.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ANI.

По данным агентства, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии, сведения о жертвах пока не поступали.

"… поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся", — отмечается в статье.

Напомним, 11 августа в пригороде египетской Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, погибли десятки людей. Причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги.

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поезд, самосвал, столкновение, пострадавшие, Индия
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