В Индии поезд столкнулся с самосвалом, пострадали более 70 человек

Инцидент произошел сегодня рано утром в штате Уттар-Прадеш.

Последствия аварии Скриншот видео с mediaexpress.reuters.com

В среду, 23 августа, рано утром в районе индийского города Аурайя (штат Уттар-Прадеш) поезд столкнулся с самосвалом,, пострадали 74 человек.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ANI.

По данным агентства, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии, сведения о жертвах пока не поступали.

"… поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся", — отмечается в статье.

Напомним, 11 августа в пригороде египетской Александрии лоб в лоб столкнулись два поезда, погибли десятки людей. Причиной трагедии стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги.