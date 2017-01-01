В Иране арестовали экс-президента страны и обвинили в "разжигании беспорядков"

Ахмадинежад заявил, что некоторые иранские чиновники "живут вдали от проблем людей" и не знают о реальной ситуации в обществе.

В Иране арестовали Махмуда Ахмадинежада фото: charlierose.com

В Иране с одобрения высшего руководства страны арестовали экс-президента республики Махмуда Ахмадинежада.

Политика задержали в городе Ширазе на юге страны. Поводом для ареста стало выступление экс-президента Ирана перед протестующими в городе Бушире 4 января, пишет газета al-Quds al-Arabi со ссылкой на несколько источников в Тегеране.

Выступая перед участниками протестов, Ахмадинежад заявил, что некоторые иранские чиновники "живут вдали от проблем людей" и не знают о реальной ситуации в обществе.

"Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов", — подчеркнул политик.

Он также заявил, что члены правительства нынешнего главы республики Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а простые люди — "всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает".

По мнению Ахмадинежада, люди злятся на власти из-за ее монополии на общественные блага, а руководство страны не приемлет никакой критики.

Источники al-Quds al-Arabi утверждают, что власти сочли слова экс-президента "разжиганием беспорядков" и после задержания хотят посадить политика под домашний арест.

Напомним, ранее волонтер объяснил популярный лозунг во время акций протеста в Иране.