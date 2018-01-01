В Италии украинский экипаж контейнеровоза сдал полиции 300 килограммов кокаина

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды.
Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, – пишет "Думская".
Управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе (Дерибасовская,14), Греции, Кипре и РФ.
Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды, напротив — итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.
В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.
Напомним, ранее правоохранителями разоблачены и задержаны члены преступной группы, которые наладили поставку кокаина в Украину из стран Южной Америки.