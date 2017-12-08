Возили кокаин в Украину, переправляли марихуану в Британию. СБУ поймала членов наркобанды

Правоохранителями разоблачены и задержаны члены преступной группы, которые наладили поставку кокаина в Украину из стран Южной Америки, а кроме этого сбыт марихуаны — в Европу.

"Во время досудебного расследования, которое проводилось в тесном сотрудничестве с голландскими правоохранителями, 2-х участников преступной группы задержали в аэропорту Амстердама с 7 кг кокаина", — сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что дельцы выращивали марихуану для продажи в Великобританию.

На пункте пропуска Порубное в Черновицкой области оперативники изъяли три килограмма конопли, отправленные злоумышленниками через международные автоперевозки и задержали еще 2-х организаторов наркобизнеса.

Во время обысков по местам жительства фигурантов дела работники СБ Украины изъяли 5 килограммов марихуаны, гранату и огнестрельное оружие с патронами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду торговцев наркотиками.