Возили кокаин в Украину, переправляли марихуану в Британию. СБУ поймала членов наркобанды

На пункте пропуска Порубное в Черновицкой области оперативники изъяли три килограмма конопли.
"Во время досудебного расследования, которое проводилось в тесном сотрудничестве с голландскими правоохранителями, 2-х участников преступной группы задержали в аэропорту Амстердама с 7 кг кокаина", — сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что дельцы выращивали марихуану для продажи в Великобританию.
На пункте пропуска Порубное в Черновицкой области оперативники изъяли три килограмма конопли, отправленные злоумышленниками через международные автоперевозки и задержали еще 2-х организаторов наркобизнеса.
Во время обысков по местам жительства фигурантов дела работники СБ Украины изъяли 5 килограммов марихуаны, гранату и огнестрельное оружие с патронами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду торговцев наркотиками.