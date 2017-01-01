В КНДР во время тестового запуска части ракеты рухнули на город - СМИ

Северокорейские военные не собираются сворачивать свои ракетные программы.
Такое сообщение опубликовало издание The Diplomat.
Согласно его источникам в правительстве США, знакомым с северокорейской программой вооружений, двигатели первой ступени ракеты отказали приблизительно через минуту после запуска, что и привело к катастрофе.
К слову, запущенная 28 апреля минувшего года с базы ПВО КНДР в южной части города Пхеньян баллистическая ракета не сумела взлететь выше 70 километров и рухнула в том же городе Токхон, нанеся ущерб комплексу промышленных зданий.
Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.