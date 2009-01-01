В Латвии стартуют учения генералов НАТО и стран-партнеров

В учениях планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса — Финляндии и Швеции.

Reuters

Сегодня, 10 сентября, в Латвийской национальной академии обороны начинаются учения НАТО "Steadfast Pyramid 2017" и "Steadfast Pinnacle 2017", в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса — Финляндии и Швеции.

Цель учений — совершенствование способностей офицеров высшего уровня и командиров планировать комбинированные операции и управлять ими. В качестве основания для учений будет использоваться директива планирования комплексных операций — один из главных документов планирования совместных операций НАТО, сообщает портал TV Net.lv.

"Steadfast Pyramid 2017" — первая часть учений, проведенных Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО, она продлится до 15 сентября, а вторая часть — "Steadfast Pinnacle 2017", посвященная в основном роли командиров на операционном уровне, будет проводиться 17-22 сентября.

Учения "Steadfast Pyramid" и "Steadfast Pinnacle" в Латвии проводятся с 2011 года. По соглашению с Высшим главнокомандованием по вопросам трансформации НАТО эти учения будут проводиться в Латвии до 2018 года.

Напомним, западные СМИ рассказали о беспокойстве НАТО из-за масштабных учений России.