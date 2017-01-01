В Литве сказали, за что Россию можно "изгнать" из Совета Европы

Исключение страны из СЕ предусмотрено в одной из статей его устава, отметил глава литовского конституционного суда.

Совет Европы может наказать РФ за агрессию против Украины, отметил Дайнюс Жалимас Reuters

Председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас заявил, что Российскую Федерацию можно исключить из Совета Европы за нарушение устава организации,"изгнание" страны предусмотрено в восьмой статье документа.

Агрессия, включая незаконный захват и аннексию иностранной территории — самое серьезное нарушение верховенства права в международных отношениях, рассказал глава КС в комментарии УНИАН.

"Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 устава… в статье 8 устава… речь идет о том, что любой член ЕС, который "серьезно нарушил статью 3, может быть отстранен от своих прав на представительство". В свою очередь, в статье 3… речь идет о том, что "каждый член Совета Европы должен признавать принципы верховенства закона", — отметил он.

По словам собеседника, "российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы".

"Следует также иметь в виду, что одной из причин создания Совета Европы является поощрение верховенства права и прав человека с тем, чтобы избежать повторения агрессивной войны и связанных с ней трагических последствий. Поэтому игнорирование агрессии противоречит духу и ценностям Совета Европы", — добавил Жалимас.

Напомним, в 2014 году РФ лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия России.

Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из СЕ, если не будет принимать участия в выборе его ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что РФ не станет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи СЕ. Позже в Страсбурге ПАСЕ избрала нового президента.