В Литве сказали, за что Россию можно "изгнать" из Совета Европы

Исключение страны из СЕ предусмотрено в одной из статей его устава, отметил глава литовского конституционного суда.
Агрессия, включая незаконный захват и аннексию иностранной территории — самое серьезное нарушение верховенства права в международных отношениях, рассказал глава КС в комментарии УНИАН.
"Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 устава… в статье 8 устава… речь идет о том, что любой член ЕС, который "серьезно нарушил статью 3, может быть отстранен от своих прав на представительство". В свою очередь, в статье 3… речь идет о том, что "каждый член Совета Европы должен признавать принципы верховенства закона", — отметил он.
По словам собеседника, "российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы".
"Следует также иметь в виду, что одной из причин создания Совета Европы является поощрение верховенства права и прав человека с тем, чтобы избежать повторения агрессивной войны и связанных с ней трагических последствий. Поэтому игнорирование агрессии противоречит духу и ценностям Совета Европы", — добавил Жалимас.
Напомним, в 2014 году РФ лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия России.
Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из СЕ, если не будет принимать участия в выборе его ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что РФ не станет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи СЕ. Позже в Страсбурге ПАСЕ избрала нового президента.