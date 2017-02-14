В Малайзии убит брат лидера Северной Кореи — СМИ

Ким Чен Нам с 2001 года постоянно проживал в Китае, в основном, в Шанхае, не бывая в КНДР. Считался осторожным оппозиционером.

Ким Чен Нам. фото: novostey.com

В Малайзии убит брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына , Ким Чен Нам, который долгое время проживал за границей.

Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское телевидение, пишет РИА Новости.

Кабельный телеканал Чосон-ТВ, ссылаясь на неназванные источники в правительстве, утверждает, что Ким Чен Нам предположительно был убит в аэропорту во время покушения на него двух женщин, у которых были "отравленные иглы".

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News со ссылкой на источники в правительстве, Ким Чен Нам ушел в подполье в Малайзии после казни своего дяди Чан Сон Тхэка.

12 декабря 2013 года состоялось заседание специального военного трибунала КНДР, который обвинил Чан Сон Тхэка в попытке государственного переворота и приговорил его к смертной казни, в тот же день приговор был приведён в исполнение.

По информации из открытых источников, сам Ким чен Нам с 2001 года постоянно проживал в Китае, в основном, в Шанхае, не бывая в КНДР. Считался осторожным оппозиционером.

По некоторым сообщениям, в 2009 году северокорейское руководство или Ким Чен Ын по собственной инициативе планировали его устранение, но отказались от этих планов под давлением официального Пекина.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи казнил родного дядю.