В Мексике из-за уличных перестрелок убиты свыше десяти болельщиков ЧМ-2018

Очевидцы уверяют, что войны между наркоторговцами коснулись людей, которые собирались на улице посмотреть матчи.

Неизвестные расстреливают болельщиков сборной Мексики по футболу Фото: Reuters

На севере Мексики в городе Сьюдад-Хуарес жертвами уличных перестрелок за минувшие сутки стали 14 человек. Большинство их них – это фанаты сборной Мексики по футболу, которые собирались в импровизированных фан-зонах, чтобы посмотреть футбол.

"Вследствие трех перестрелок в субботу на севере Мексике в городе Сьюдад-Хуарес погибли по меньшей мере 14 лиц", - цитирует мексиканскую полицию AFP.

По информации правоохранительных органов, в одном из инцидентов неизвестный открыл огонь по восьми болельщикам, которые собрались смотреть футбольный матч между командами Мексики и Южной Кореи на чемпионате мира. Вследствие атаки шесть человек погибли, а еще двое получили ранения.

Как утверждают очевидцы, аналогичное происшествие произошло в другом районе города. Группа людей на синем микроавтобусе приехала к местной парикмахерской, где собрались местные жители для просмотра футбольного матча. Неизвестные открыли огонь и на месте убили пятерых мексиканцев.

Сообщается об аналогичных трагических ситуациях и в других районах города. Полиция не называет причины инцидентов. Однако город Сьюдад-Хуарес известен кровопролитными войнами между наркоторговцами.

Напомним, в первом матче второго тура группы F ЧМ-2018 сборная Мексики победила Южную Корею - 2:1, одержав на чемпионате вторую победу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram