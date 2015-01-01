В Нидерландах разрешили использовать изъятые у журналистов материалы по сбитому над Донбассом "Боингу"

Судья решил, что конфискация материала оправдана, журналисты с этим не согласны и намерены подать апелляцию.

Крушение "Боинга-777" над Донбассом, иллюстрация. Reuters

"Судья решил, что конфискация материала оправдана. Мы с этим не согласны. Они хотят удалить часть фотографий, а из части сделать копии", — написал он.

Журналист также заявил о готовности подать апелляцию на такое решение суда Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших с Донбасса. В багаже журналиста были выявлены несколько сумок с металлическими деталями, а также один объект, который похож на человеческие останки.

Правительство Нидерландов рассматривает несколько вариантов привлечения к ответственности виновников катастрофы "Боинга-777".

Как известно, 28 сентября международная группа по расследованию катастрофы МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит с территории близ города Первомайск, контролируемой сепаратистами, из ЗРК "Бук", доставленного с территории России и возвращенного туда же.

Как известно, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.