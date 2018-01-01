В Нигерии неизвестные атаковали село и убили свыше 50 жителей

Очевидцы уверяют, что спастись удалось незначительному количеству людей.
"Среди погибших в поселке Гваска, в районе Бирнин Гвари в штате Кадуна были дети в возрасте до 10 лет", - сообщает ВВС.
По словам очевидцев трагического происшествия, которым удалось спастись, нападавшие поджигали дома и стреляли, в результате чего началась паника, люди бежали, многие - в направлении боевиков.
Виновники преступления неизвестны, однако среди гипотез – массовой убийство совершила банда угонщиков скота.
Граждане Нигерии требуют от президента страны Мухаммада Бухари активизации работы полиции, в том числе для патрулирования и защиты населенных пунктов. Категорически об этом заявили оставшиеся в живых жители поселка Гваска.
Напомним, на юго-востоке Нигерии произошло вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу (штат Анамбра). В результате стрельбы погибло, по меньшей мере, 12 человек.
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