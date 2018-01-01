В Нигерии неизвестные атаковали село и убили свыше 50 жителей

Очевидцы уверяют, что спастись удалось незначительному количеству людей.

Жители Нигерии требуют в свои поселки полицейские патрули Фото: euronews.com

Нигерии неизвестные напали на деревню на севере страны и убили по меньшей мере 51 человека, в том числе детей.

"Среди погибших в поселке Гваска, в районе Бирнин Гвари в штате Кадуна были дети в возрасте до 10 лет", - сообщает ВВС.

По словам очевидцев трагического происшествия, которым удалось спастись, нападавшие поджигали дома и стреляли, в результате чего началась паника, люди бежали, многие - в направлении боевиков.

Виновники преступления неизвестны, однако среди гипотез – массовой убийство совершила банда угонщиков скота.

Граждане Нигерии требуют от президента страны Мухаммада Бухари активизации работы полиции, в том числе для патрулирования и защиты населенных пунктов. Категорически об этом заявили оставшиеся в живых жители поселка Гваска.

Напомним, на юго-востоке Нигерии произошло вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу (штат Анамбра). В результате стрельбы погибло, по меньшей мере, 12 человек.

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