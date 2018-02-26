В одном из крупнейших университетов России покончил с собой управленец – СМИ

В Москве сотрудники учебного заведения в кабинете нашли тело своего коллеги.

Возможно, в Москве Сергей Калашников покончил с собой Скриншот с Telegram-канала Mash

В столице России Москве в одном из крупнейших университетов страны — Высшей школе экономики — был найден мертвым руководитель дирекции общего образования Сергей Калашников.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, сообщил "Лента.ру" источник в правоохранительных структурах.

"Тело сотрудника учебного заведения 1966 года рождения нашли его коллеги. В шкафу в его кабинете, между пиджаком и брюками", — рассказал собеседник издания. На месте инцидента работали следователи.

Напомним, 19 февраля в РФ в Бежицком районе Брянска нашли мертвым рок-музыканта, бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова. Тело рокера в его квартире обнаружили соседи.