В одном из крупнейших университетов России покончил с собой управленец – СМИ

В Москве сотрудники учебного заведения в кабинете нашли тело своего коллеги.
По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, сообщил "Лента.ру" источник в правоохранительных структурах.
"Тело сотрудника учебного заведения 1966 года рождения нашли его коллеги. В шкафу в его кабинете, между пиджаком и брюками", — рассказал собеседник издания. На месте инцидента работали следователи.
Напомним, 19 февраля в РФ в Бежицком районе Брянска нашли мертвым рок-музыканта, бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова. Тело рокера в его квартире обнаружили соседи.