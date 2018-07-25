В подаренном Путиным Трампу мяче обнаружили чип

В Аdidas заверили, что используют устройство в маркетинговых целях.

Мяч от Путина содержит чип Фото: Reuters

Футбольный мяч фирмы adidas , который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции после встречи в Хельсинки оснащен встроенным чипом.

Как сообщает агентство Bloomberg, устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию, которая обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров, что позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам.

В спортивной компании подчеркиваю, что чип встроен в мяч в маркетинговых целях. В Аdidas воздержались от комментария относительно того, мог ли чип быть взломан российской стороной.

Судя по фото с пресс-конференции, Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами, который называется Telstar Мечта и использовался в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, секретная служба США проверяет официальный мяч ЧМ-2018, который российский президент Путин на пресс-конференции в Хельсинки подарил американскому коллеге Трампу.

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