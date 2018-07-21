Секретная служба США проверяет мяч, который Путин подарил Трампу в Хельсинки

Секретная служба США проверяет официальный мяч ЧМ-2018, который российский президент Путин на пресс-конференции в Хельсинки подарил президенту Америки Дональду Трампу.

В спецслужбе отметили, что здесь нет ничего экстраординарного - проверка является вполне стандартной процедурой, которой подвергаются все подарки, врученные главе Белого дома, сообщает Associated Press.

Во время пресс-конференции в Хельсинки российский президент вручил Трампу мяч чемпионата мира по футболу в России со словами "Теперь мяч на вашей стороне". Трамп, в свою очередь, с заметным удовольствием принял подарок, и отдал мяч своей жене Мелании, пообещав передать его сыну Бэррону, который любит футбол и выступает за юношескую команду.

Вместе с тем подарок Путина вызвал всплеск паранойи и дикое недовольство у политиков, преимущественно настроенных антитрамповски. Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что мяч ни в коем случае нельзя вносить в Белый дом, потому что в нем может быть подслушивающее устройство.

В свою очередь глава Национальной разведки США Дэн Коутс ответил на заявления сенаторов тем, что выразил уверенность, что мяч будет подвергнут наитщательнейшей проверке.

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Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по переговорам с президентом США Дональдом Трампом подарил ему мяч чемпионата мира по футболу, который прошел в России.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.