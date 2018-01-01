В пяти странах Европы подписали письмо об угрозе "Северного потока-2"

По мнению европейцев, строительство газопровода ни в коей мере не является коммерческим проектом.

"Северный поток 2" Sputnik Эстония

Представители параментов Польши, Литвы и Латвии в Вильнюсе поставили свои подписи под письмом, в котором говорится, что газопровод "Северный поток-2" направлен на достижение энергетической зависимости стран-членов Евросоюза от России.

Такое сообщение в воскресенье,11 марта, опубликовало "Польское радио". Ранее данное письмо подписали представители Украины и Молдовы.

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос слышен громче", - заявил спикер польского Сейма Марек Кухцинский.

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - резюмировал он.

По мнению всех подписавшихся под письмом, газопровод "Северный поток - 2" является не коммерческим проектом, а инструментом политики российского государства.

Напомним, ранее главы МИД Украины и Финляндии озвучили новую позицию по "Северному потоку-2".



