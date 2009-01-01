В Сирии под удар американских ВВС могли попасть российские военные — СМИ

Инцидент произошел в тот момент, когда сирийские правительственные силы двигались в направлении поддерживаемой Вашингтоном повстанческой базы.

152-мм гаубица "Мста-Б" russia-insider.com

В Сирии в результате авиаудара ВВС США по бронеколонне режима Асада близ города Аль-Танф могли быть ликвидированы в том числе российские военные.

К такому выводу приходит издание Russia Insider, анализируя фотоснимки современной военной техники, которая подверглась атаке, пишет newsader.com.

Как напоминает RI, инцидент произошел в тот момент, когда сирийские правительственные силы двигались в направлении поддерживаемой Вашингтоном повстанческой базы на сирийско-иракской границе. По заверениям автора, наступление велось с помощью новейших машин российского оборонпрома, в которых находились не только сирийские, но и российские военные.

После предупредительного огня, открытого американскими самолетами, вражеские войска не стали отказываться от своих намерений атаковать оппозицию, а вместо этого решили двинуться в несколько ином направлении, стремясь отрезать пути отступления для американских союзников в южной части Сирийской пустыни — за что и поплатились.

"Первоначально считалось, что российские военнослужащие не принимали участия в кампании близ Аль-Танф, однако теперь у нас есть основания полагать обратное. Нами были получены изображения с места сирийского наступления, на которых видно очень современное российское вооружение, участвовавшее в этой операции", — говорится в материале.

Такое заключение было сделано авторами RI в результате внимательного изучения ими конкретных боевых машин из района операции под населенным пунктом Танф.

"Во-первых, есть фотографии российского ударного вертолета Ми-35. В то время как сирийское правительство эксплуатирует практически идентичные вертолеты Ми-24, отчетливое виднеющееся неубираемое шасси указывает на то, что речь идет действительно о новом Ми-35 военно-воздушных сил России", — говорится в статье.

"Далее представлены фотографии, показывающие две очень современные российские артиллерийские системы — ТОС-1 (тяжёлая огнемётная система) "Буратино" и 152-мм гаубица "Мста-Б". Речь идет об оружии, которого не наблюдалось в Сирии с самого начала военной интервенции РФ", — сообщает ресурс.

"Эти системы управляются либо обученным Россией сирийским экипажем, либо — если верить слухам — самими российскими военными. Наиболее вероятным представляется то, что они укомплектованы сирийским экипажем и российскими советниками, присутствующими там на случай внештатных ситуаций", — подчеркивает RI, отмечая, что в настоящее время сирийские правительственные войска остановились на расстоянии 20 км от Аль-Танф.

Напомним, ранее эксперт рассказал об угрозе столкновении десантников РФ и спецназа США.

Фото: russia-insider.com.