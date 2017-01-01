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В Словакии микроавтобус с украинцами попал в аварию — СМИ

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1 / 3 В Словакии микроавтобус якобы с украинцами попал в ДТП (karpatnews.in.ua)

Возможно, авария произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречку.

Словакия,авария,ДТП,украинцы,микроавтобус
В Словакии микроавтобус якобы с украинцами попал в ДТП karpatnews.in.ua
В субботу, 23 декабря, в пригороде словацкого Кошице микроавтобус, в котором ехали граждане Украины, столкнулся с легковым автомобилем, участники аварии получили травмы легкой и средней тяжести.

Предварительно известно, что в микроавтобусе (имел польскую регистрацию) находились девять украинцев, которые возвращались домой, пишет KarpatNews со ссылкой на СМИ Словакии.

"… столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis", — говорится в статье.

По предварительным данным словацких правоохранителей, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Напомним, в начале октября в Польше на ремонтируемом участке автомагистрали A4 в направлении Вроцлава пьяный украинец на грузовике протаранил легковушку, погибли два человека.
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Словакия, авария, ДТП, украинцы, микроавтобус
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