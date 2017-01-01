В Словакии микроавтобус с украинцами попал в аварию — СМИ

Возможно, авария произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречку.
Предварительно известно, что в микроавтобусе (имел польскую регистрацию) находились девять украинцев, которые возвращались домой, пишет KarpatNews со ссылкой на СМИ Словакии.
"… столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis", — говорится в статье.
По предварительным данным словацких правоохранителей, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
Напомним, в начале октября в Польше на ремонтируемом участке автомагистрали A4 в направлении Вроцлава пьяный украинец на грузовике протаранил легковушку, погибли два человека.