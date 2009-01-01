В США хотят наказать санкциями ФСБ

Госдепартамент составил список российских предприятий и силовых ведомств, которым грозят ограничительные меры.

Флаги США и России, иллюстрация obozrevatel.com

В четверг, 26 октября, в США Госдепартамент передал Конгрессу список российских предприятий и силовых ведомств, в отношении которых могут быть, в частности, в нем есть ФСБ.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание уточнило, что перечень подписал госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.

В него включены крупнейшие предприятия, связанные с оборонной промышленностью: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" и другие.

Также в нем есть силовые ведомства РФ — Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ). "Перечень… не означает автоматическое распространение санкций на все попавшие в него компании, а является предложением ведомства по определению таких предприятий. Он может подвергаться изменениям и дополнениям", — говорится в статье.

Напомним, в начале октября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ об образовательных и культурных санкциях против России. До этого в американском министерстве финансов анонсировали усиление ограничительных мер против энергетического и банковского секторов экономики РФ.