В США потратят около миллиарда долларов на новое гиперзвуковое оружие: детали

Очевидно, большим чинам из Пентагона имеющихся запасов ракет и прочего вооружения никак не хватает.

Самолет, выпустивший ракету gazeta.a42

Руководство американский военно-воздушных сил подписали с компанией Lockheed Martin контракт на проектирование и создание прототипа новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты.

Соответствующее сообщение опубликовал портал издание Defense News. Согласно обнародованным данным, соглашение имеет неопределенный срок поставки, а также предполагает "проектирование, разработку, создание, системную интеграцию, проведение испытаний, а также логистическое планирование и поддержку всех элементов гиперзвукового оружия дальнего действия.

Общая стоимость контракта оценивается в 8 млн. Позднее информацию о соглашении со ссылкой на свои источники в Пентагоне подтвердило британское издание The Independent. Разрабатываемая ракета в конечном итоге должна в пятикратном размере преодолевать скорость звука.

Напомним, ранее в Пентагоне раскрыли, по каким целям были нанесены ракетные удары в Сирии.