В Пентагоне раскрыли, по каким целям нанесены удары в Сирии

Глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис заявил, что в Сирии удары были нанесены по исследовательскому центру, где велись разработки химического оружия, и складу химоружия.

Цели для атаки были выбраны с расчетом, чтобы лишить режим сирийского президента Башара Асада возможности использовать химоружие и минимизировать потери среди мирного населения, приводит слова чиновника "Голос Америки".

По данным издания, американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Дэнфорд сообщил, что первая волна ударов завершена, в ней принимали участие, в частности, боевые самолеты с пилотами.

"Россия не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации", — отметил он.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по столице Сирии Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

После этого посол России в Ливане Александр Засыпкин говорил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.