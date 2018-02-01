В США рассказали, почему вынуждены были засекретить часть "кремлевского доклада"

Засекреченная часть "кремлевского доклада" написана с помощью секретных источников и методов.

В Министерстве финансов США отреагировали на критику относительно публичной версии "кремлевского доклада" , в которую включены имена всех чиновников из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина и всех российских миллиардеров из списка Forbes.

Об этом говорится в заявлении помощника министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, которого цитирует Bloomberg.

"Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", – заявил Саег.

По его утверждению, доклад был "повсеместно интерпретирован неверно". Несекретная часть доклада действительно основана на общедоступных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы и новости в СМИ, тогда как засекреченная часть написана с помощью секретных источников и методов.

По словам Сэйега, Минфин включил в доклад секретное приложение, чтобы "предотвратить потенциальное бегство названных там лиц и организаций из активов и не допустить раскрытия чувствительной информации".

Как известно, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.

Напомним, Минфин США представил так называемый "кремлевский доклад" — список из приближенных к президенту Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке из 210 челоке все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, другие высокопоставленные политические лидеры и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

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