"Кремлевский список" как пример редкой глупости США

Публикация Минфином США "Кремлевского списка", как и ожидалось, вызвала бурную реакцию счастья и радости у противников Путина по всему миру. Ну, а украинские штатные пропагандисты, всякого рода боты и стоящие на pay roll в госдепе "общественные активисты", просто захлебнулись в пароксизме от избытка чувств.

Общий настрой всех комментариев сводиться к выводу: впереди неизбежное и довольно быстрое свержение Путина, которого коррумпированная элита непременно удавит, ради спасения своих наворованных активов, которым угрожают санкции США. Вслед за этим Россия отдает Крым, уходит из Донбасса, компенсирует нанесенный ущерб и т.п.

Между тем, трудно было придумать более эффективное средство для консолидации режима Путина, чем включить в " кремлевский список "аж 210 (!) представителей высшего чиновничества и крупного бизнеса России. В список включены все руководители администрации президента Путина, его помощники и советники, премьер-министр Медведев, министр иностранных дел С. Лавров и весь кабинет министров, руководители спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний и т.д. Короче, все боярство России!

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Всем указанным персонам отныне запрещается владеть активами в США и делать трансферты. К чему это приведет? Правильно, к мощному оттоку валюты из США в Россию. О таком подарке от американцев Путин даже и мечтать не мог!

На что рассчитывали разработчики "кремлевского списка" в США? Что 210 человек России, обладающих огромными деньгами , пожизненной властью и привилегиями, гарантированными им именно режимом Путина, начнут готовить заговор против него? Ради чего? Чтобы иметь эфемерные шансы быть вычеркнутыми из "списка", быть прощенными Америкой? Америкой, которая избрала себе президентом какого-то престарелого шизофренического нарциссиста и которая сама находится в полушизофреническом состоянии, так как вступила в эпоху упадка ? Америке, которой, согласно опросу Гэллапа, не доверяет уже 65% населения планеты? Такое предположение граничит с детской наивностью. Российская элита, конечно, не сталинская, но все равно, это все довольно рациональные люди. Идиотов там нет.

И притом, в России не то что 210, в России два человека не могут объединиться так, чтобы об этом через полчаса не узнали спецслужбы. Такая страна. Кто не верит - спросите у Ходорковского. Чудак в свое время размечтался, что он является собственником Юкоса и может продать компанию американцам. Пришлось на десятку лет отправиться шить ватники и заодно поразмышлять о правах собственности в России.

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Единственным результатом американской глупости будет реальная консолидация российской элиты вокруг Путина и обязательные ответные санкции. Холодная война -2 примет более бескомпромиссный характер, режим в России окончательно законсервируется и примет свой совершенный вид, как в Беларуси. Тогда уход или смерть Путина уже ни на что не повлияет, вместо него Политбюро изберет себе другого путина. Режим будет воспроизводить сам себя на культивировании образа врага в лице США, а экономика перейдет на мобилизационные рельсы.

С геополитической точки зрения опубликование "списка" также является редкой глупостью для США, потому что уже не оставляет России другого выбора, как встать на сторону Китая в его противостоянии с Америкой. А для США принципиально было важно не допустить такого альянса и привлечь Россию на свою сторону. Китай - это реальная и серьезная угроза для Америки, а Россия - это придуманная угроза, это даже не эхо бывшего СССР, а его бледная тень.

Кстати, насквозь коррумпированная китайская элита, которая держит свои активы в США, отныне всерьез задумается над реструктуризацией своих долларовых активов.

Как всякая империя, которая вступила в эпоху своего упадка, США страдают от бюрократической глупости, некомпетентности, идеологического доктринерства и неадекватного восприятия новой для них действительности. Подобно некогда красивой женщине, которая перешагнула свой 50-летний рубеж и, не желая смириться с этим печальным фактом, продолжает носить короткие юбки, США по-прежнему замахиваются на задачи, которые им уже не под силу.

Андрей Головачев, политический эксперт