В США согласились на поставки летального вооружения Украине — западные СМИ

Однако в Белом доме информацию о согласии на поставки оружия уже опровергли.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, США якобы рассчитывают использовать эти поставки в качестве "рычага" в урегулировании ситуации вокруг Украины, пишет РБК.

Собеседник издания сообщил, что с помощью поставок оружия Вашингтон рассчитывает убедить украинское правительство согласиться на миротворческую операцию на Донбассе и одновременно дать сигнал России, что Запад окажет военную поддержку в Киеве, если усилия по установлению мира не дадут эффект.

Однако в Белом доме информацию о согласии на поставки оружия уже опровергли.

"Это неправда", — заявил РИА Новости представитель резиденции президента США Майкл Энтон.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены предложить России план по размещению на востоке Украины 20 тыс. миротворцев.

Как известно, посол Украины в США Валерий Чалый отмечал, что оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи, расширяет направления этой поддержки.

Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны, говорит Чалый.