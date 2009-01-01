В США утвердили постпредом при ООН Никки Хейли

Хейли во время слушаний в Сенате подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине.

Никки Хейли Reuters

Комитет сената Конгресса США утвердил бывшего губернатора штата Южной Каролины Никки Хейли на должность постоянного представителя страны при ООН.Положительное решение было принято подавляющим большинством голосов сенаторов, пишет Укринформ

Для того, чтобы Никки Хейлиполучила официальные полномочия, президент США Дональд Трамп, который назначил её на эту должность, должен подписать соответствующий указ.

Кроме того, сама Хейли должна принести присягу в качестве посла и постоянного представителя США при ООН. Таким образом, она заменит на этом посту Саманту Пауэр.

Стоит отметить, что Хейли во время слушаний в Сенате подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине. Она заявила, что считает Крым украинским и готова рассматривать новые санкции против РФ в случае невыполнения ею достигнутых ранее обязательств.

Напомним, Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми остаться на посту