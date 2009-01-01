В США утвердили постпредом при ООН Никки Хейли

Хейли во время слушаний в Сенате подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине.
Для того, чтобы Никки Хейлиполучила официальные полномочия, президент США Дональд Трамп, который назначил её на эту должность, должен подписать соответствующий указ.
Кроме того, сама Хейли должна принести присягу в качестве посла и постоянного представителя США при ООН. Таким образом, она заменит на этом посту Саманту Пауэр.
Стоит отметить, что Хейли во время слушаний в Сенате подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине. Она заявила, что считает Крым украинским и готова рассматривать новые санкции против РФ в случае невыполнения ею достигнутых ранее обязательств.
Напомним, Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми остаться на посту