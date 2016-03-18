США призвали ООН заставить Россию выполнять Минские соглашения и уважать суверенитет Украины

Страны, которые представлены в Организации Объединенных Наций (ООН), должны надавить на Россию, чтобы заставить ее выполнить в полном объеме обязательства по Минским соглашениям и уважать суверенитет Украины.

Об этом постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила во время "круглого стола", посвященного второй годовщине резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины, пишет Укринформ.

"Шаги, которые Россия должна осуществить, просты: Россия должна уважать суверенитет Украины. Россия должна прекратить вооружать, обучать сепаратистов и вести боевые действия вместе с ними. Россия также должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение незаконно задержанных лиц, таких как Надежда Савченко", — подчеркнула Пауэр.

Украина, со своей стороны, тоже несет ответственность, отметила представитель США. "И мы будем продолжать работать с украинским правительством в контексте выполнения им своей части минских договоренностей в полном объеме", — отметила посол.

В то же время, продолжила Пауэр, "пока Россия не начнет выполнять эти шаги, давайте не будем забывать, обязанности, которые мы имеем, и под словом "мы" я имею в виду как правительства отдельных стран, так и институты, к которым мы принадлежим".

Представитель США также подчеркнула, что международное сообщество "обязано обеспечить соблюдение общих принципов", которые являются основой общей безопасности и представлений о том, что правильно.

"Нам нужно быть солидарными в вопросе территориальной целостности Украины, а также соблюдения прав человека по отношению ко всем людям в Украине", — отметила Пауэр.

Напомним, 16 марта в Госдепе заявили, что США никогда не признают попытки России аннексировать Крым и подчеркивают, что будут давить РФ санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине.