В Великобритании отравили офицера-перебежчика из российской разведки

66-летний бывший российский офицер был немедленно госпитализирован вместе со своей спутницей.

Сергей Скрипаль в московском суде MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS

В Великобритании в понедельник, 4 марта, был отравлен неизвестным ядом экс-офицер Главного разведывательного управления Минобороны РФ Сергей Скрипаль.

Как сообщают журналисты BBC, 66-летний Скрипаль вместе с молодой женщиной был доставлен в больницу. Они внезапно почувствовали себя плохо в торговом центре города Солсбери.

После этого инцидента городские власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию.

Скрипаль был в 2006 году осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюрьмы за государственную измену и работу на иностранные разведки. В июле 2010-го его, ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных россиян обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США, в том числе на генерал-майора Службы внешней разведки Михаила Васенкова и разведчицу-нелегалку Анну Чапман.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в британском Скотланд-Ярде назвали виновных в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.