Как спецслужбы России травят врагов Кремля: диоксин — Ющенко, полоний — Литвиненко

Журналисты вспомнили в каких убийствах через отравление ранее обвинялись сотрудники российских спецслужб.

Так сегодня, 21 января, высокий суд Лондона назвал виновных в смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен высокотоксичным полонием-210.

Виновными в отравлении Литвиненко суд назвал депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна, и не исключил, что они могут действовать по указу ФСБ, пишет ТСН.

Журналисты Радио Свободы вспомнили, в каких убийствах через отравление ранее обвинялись сотрудники российских спецслужб. И какие яды при этом использовались.

Гельземий — желтый жасмин. Ядовитое вещество получают из растений семейства гельземиевых, а точнее, из редкого вида этого растения, произрастающего в Азии, – Gelsemium elegans. Предположительно им был убит критик Кремля и предприниматель Александр Перепеличный, который получил убежище в Великобритании в 2009 году и помогал проводившемуся в Швейцарии расследованию российских схем отмывания денег, давал свидетельские показания против вероятно замешанных в коррупции московских чиновников, а также о тех, кто мог иметь отношение к убийству в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского.

Перепеличный умер в возрасте 44 лет от сердечного приступа во время пробежки неподалеку от своего дома в графстве Саррей и стал четвертым свидетелем в деле, который умер при загадочных обстоятельствах. Коллегам Перепеличный жаловался на угрозы. Расследование его смерти, которое было закрыто в 2012 году, возобновили в мае 2015 года. В желудке погибшего предпринимателя были обнаружены следы вещества, полученного из высокотоксичного растения гельземия. Этот яд поражает нервную систему и может приводить к остановке сердца.

Полоний-210. Редкий и крайне радиоактивный элемент, встречающийся в урановых рудах, приблизительно в 250 тысяч раз токсичнее синильной кислоты, которая также является чрезвычайно ядовитой и в концентрированном виде может привести к быстрой смерти. Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в Лондоне статус беженца, был отравлен в одном из лондонских суши-баров в ноябре 2006 года. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стало присутствие в его теле полония-210. Ранее в Британии смертей от отравления полонием зафиксировано не было. Перед смертью Литвиненко написал письмо, в котором обвинил Владимира Путина в своей смерти. Ранее он обвинил ФСБ во взрывах жилых домов и других действиях, направленных на то, чтобы привести к власти нынешнего российского президента. Также Литвиненко обвинил Путина в том, что по его приказу была убита журналистка, критик Кремля, Анна Политковская, которую застрелили всего за несколько месяцев до смерти Литвиненко.

Таллий. Тяжелый металл. Небольшое и не являющееся токсичным количество радиоизотопа таллия-201 используется в медицине при рентгене. Соли таллия при этом – высокотоксичные вещества, которые применяются при производстве крысиных ядов и препаратов для уничтожения вредных насекомых. Отравление таллием приводит к потере волос. Из-за того, что этот химический элемент используется как орудие убийства, его иногда называют "яд отравителя". Бывший капитан советской разведки Николай Хохлов вынужденно эмигрировал в Штаты в 1953 году. Причиной стало то, что он рассказал о планах КГБ убить одного из лидеров Народно-трудового союза солидаристов Георгия Околовича. В 1957 году Хохлов проходил лечение в Германии от отравления таллием в результате покушения на его жизнь. Это отравление считается первым в истории случаем применения КГБ отравляющих веществ.

Журналист-расследователь Юрий Щекочихин выступал против коррупции и сильного влияния организованной преступности в России. За несколько месяцев до запланированной встречи в Соединенных Штатах со следователем из ФБР Щекочихин умер. Это произошло в июле 2003 года. В России объявили, что Щекочихин умер из-за синдрома Лайелла – тяжелой формы аллергического дерматита, однако его медикаментозное лечение и результаты вскрытия находились под контролем ФСБ России. Некоторые специалисты считают, что симптомы загадочной болезни журналиста сходны с теми, которые были у Хохлова и Литвиненко.

Тетрахлордибензодиоксин (TCDD) – "Диоксин". Вещество без цвета и запаха. По данным Международного агентства по изучению рака, TCDD считается канцерогенным для человека веществом. Третий президент Украины Виктор Ющенко был отравлен диоксином в конце 2004 года во время предвыборной президентской кампании, когда его главным соперником был пророссийский кандидат Виктор Янукович. Согласно сделанным анализам, в организме Ющенко была вторая по величине концентрация TCDD, когда-либо выявленная у человека. Ющенко, выступавший за интеграцию Украины в Европейский союз и членство страны в НАТО, заявлял, что его отравление "не является частным делом", и обвинил российские власти в препятствовании расследованию, призванному найти виновных в отравлении.

Зарин и другие нервно-паралитические препараты. Зарин – нервно-паралитический жидкий препарат без запаха и вкуса. Он вызывает смерть от удушения, так как жертва не может контролировать мускулы, участвующие в процессе дыхания. Особенно опасен, если его вдыхать. Зарин легко испаряется, его пары могут проникать в тело и через кожу. ООН классифицировала зарин как оружие массового уничтожения. Хранение зарина запрещено Конвенцией о химическом оружии. В 2002 году, согласно заявлениям ФСБ, оперативники убили воевавшего на стороне чеченских повстанцев полевого командира Хаттаба. Родственники Хаттаба и источники в Чечне утверждают, что командир умер вскоре после того, как вскрыл полученное им письмо, покрытое "быстродействующим нервно-паралитическим препаратом, возможно, зарином или аналогичным по свойствам препаратом".

Рицин. В Советском Союзе во времена холодной войны в качестве оружия применялся яд рицин. Агенты КГБ подозревались в по меньшей мере трех попытках убийств перебежчиков с помощью этого оружия. Яд рицин производится из семян клещевины, которые давятся для получения касторового масла. Мякоть из 8 раздавленных семян считается дозой, опасной для взрослого человека. Опаснее всего яд рицин действует, если попадает в кровеносную систему человека с помощью инъекции. В форме очищенного порошка доза рицина размером в несколько кристаллов поваренной соли может быть достаточной, чтобы вызвать смерть человека. В 1978 году в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова убили уколом зонтика, отравленного рицином. Марков, сотрудничавший с Би-би-си и Радио Свобода, умер через 4 часа после укола.

Десятью днями ранее была совершена аналогичная попытка покушения – на болгарского перебежчика Владимира Костова, который работал на Радио Свобода. Его укололи в спину иглой с таким же препаратом на одной из станций парижского метро в августе 1978 года. Однако доза инъекции оказалась небольшой, и Костов выжил.

В августе 1981 года во время посещения продуктового магазина в американском штате Вирджиния ранение в почку рициновым шариком, выпущенным из духового оружия, получил разоблаченный двойной агент ЦРУ Борис Коржак. Коржак выжил, и всегда возлагал ответственность за покушение на КГБ.

Неидентифицированные яды. Афганский политик времен холодной войны Хафизулла Амин возглавлял в течение трех месяцев Афганистан после того, как по его распоряжению был убит просоветски настроенный президент Афганистана Нур-Мухаммад Тараки.

Советские власти обвиняли Амина в том, что он является агентом ЦРУ. Агент КГБ, сумевший получить работу повара в президентском дворце, попытался отравить Амина 13 декабря 1979 года. Однако Амин подозревал, что его хотят отравить, и поменялся своим блюдом и напитком с зятем. Тот заболел и был отправлен в Москву на лечение. Через две недели Амин был убит в результате штурма дворца советскими войсками.

Журналистка и правозащитница, критик Кремля Анна Политковская получила тяжелое отравление в сентябре 2004 года, после того как выпила чай во время авиарейса компании "Аэрофлот". Политковская направлялась в Беслан, где в тот момент террористы удерживали заложников в школе. Политковская была уверена, что ее пытались отравить агенты ФСБ, однако тогда журналист выжила. Два года спустя Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве.

Видео: ТСН; фото: nr2.com.ua