В великой РФ обеспечил деньгами не тех: россияне назвали главные успехи Путина и претензии к нему

Число людей, указывающих на неудачи главы России, растет – в то время как оценка его успехов скорее снижается.
По данным опроса, проведенного в конце апреля, в преддверии инаугурации президента, чаще всего респонденты (они могли выбрать из карточки более одного ответа) относят к его успехам:
Заметно меньше респондентов относят к успехам президента реформы с большим вниманием к социальной защите населения (12%), возвращение населению утраченных при реформах средств (7%), справедливое распределение доходов (5%), пишет РБК.
А вот что же касается претензий к Путину, то чаще всего люди недовольны итогами социальной сферы. Президенту не удалось:
Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32% против 15%). Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27% против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23% против 22%).
В целом приведенные данные свидетельствуют, что с 2015 года число россиян, указывающих на неудачи главы государства, растет – в то время как оценка его успехов скорее снижается.
"Граждане считают, что власти неправильно перераспределяют деньги и недостаточно о них заботятся. В этом главная претензия к Путину", — отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.
Ранее российский политолог Лилия Шевцова рассказала, как Кремль вынужден глотать унижение. По данным PEW Research Center, 60% опрошенных на всех континентах высказали Владимиру Путину недоверие как мировому лидеру.
Напомним, социологи рассказали, с каким рейтингом партия Зеленского может попасть в Раду. Затруднились ответить на вопрос, за кого намерены голосовать, 17,4% респондентов.
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