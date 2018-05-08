В великой РФ обеспечил деньгами не тех: россияне назвали главные успехи Путина и претензии к нему

Социологи Левада-центра изучили мнение россиян о достижениях и неудачах Владимира Путина на посту президента РФ.

По данным опроса, проведенного в конце апреля, в преддверии инаугурации президента, чаще всего респонденты (они могли выбрать из карточки более одного ответа) относят к его успехам:

возвращение России статуса великой уважаемой державы (47% в апреле 2018 года против 49% в марте 2015 года, когда последний раз проводился аналогичный опрос),

стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 против 34%),

удержание России от распада (27 против 33%),

повышение пенсий и зарплат (24 против 29%),

удержание России на пути реформ (22 против 24%), и

справление последствий экономического кризиса 2008 года, укрепление закона и порядка и сближение между странами СНГ (18% респондентов).

Заметно меньше респондентов относят к успехам президента реформы с большим вниманием к социальной защите населения (12%), возвращение населению утраченных при реформах средств (7%), справедливое распределение доходов (5%), пишет РБК.

А вот что же касается претензий к Путину, то чаще всего люди недовольны итогами социальной сферы. Президенту не удалось:

обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей (45% опрошенных в апреле 2018 года против 39% в марте 2015 года),

вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ (39 против 34%).

Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32% против 15%). Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27% против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23% против 22%).

В целом приведенные данные свидетельствуют, что с 2015 года число россиян, указывающих на неудачи главы государства, растет – в то время как оценка его успехов скорее снижается.

"Граждане считают, что власти неправильно перераспределяют деньги и недостаточно о них заботятся. В этом главная претензия к Путину", — отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Ранее российский политолог Лилия Шевцова рассказала, как Кремль вынужден глотать унижение. По данным PEW Research Center, 60% опрошенных на всех континентах высказали Владимиру Путину недоверие как мировому лидеру.

Напомним, социологи рассказали, с каким рейтингом партия Зеленского может попасть в Раду. Затруднились ответить на вопрос, за кого намерены голосовать, 17,4% респондентов.