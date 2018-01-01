В Венесуэле участницы конкурса красоты поскандалили из-за секс-услуг толстосумам

Организаторы начали собственное расследование инцидента.

Участницы конкурса "Мисс Венесуэла" рассорились из-за соперничества в секс-услугах Фото: Marco Bello / Reuters

Конкурс красоты "Мисс Венесуэла" оказался под угрозой срыва. Причиной послужило неподобающее поведение его участниц

Потенциальные королевы красоты обменивались в социальных сетях обвинениями относительно секс-услуг, которые они якобы оказывают коррумпированным чиновникам и бизнесменам с целью обогащения. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Организаторы конкурса начали собственное расследование, поскольку не знают, как давно участницы конкурса берут деньги за сексуальные услуги. Это спровоцировало временное закрытие тренировочной базы для первых красавиц страны в Каракасе.

Конкурс "Мисс Венесуэла" запланирован на конец года. Его проведение в данный момент находится под вопросом.

Как ранее сообщалось, в Сеть "слили" видео, на котором группа обнаженных пилотов и стюардесс одной из авиакомпаний устроила караоке-вечеринку, плавно перетекшую в групповой секс.