Вилла из "Шерлока Холмса". Навальный показал секретную дачу Путина

Путин отдохнул на даче под Выборгом по крайней мере один раз.

Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" Скриншот

Опубликовано расследование о даче президента РФ Владимира Путина вблизи Выборга в Ленинградской области

Видео дачи с высоты птичьего полета опубликовал российский оппозиционный политик Алексей Навальный на YouTube.

На целом полуострове на территории в 50 гектаров расположена историческая вилла Селлгрена, построенная в начале 20-го века. Это здание уже показывали в советском фильме о Шерлоке Холмсе. Теперь вблизи с ней появилась новая постройка площадью в два раза больше — 1,5 тысячи квадратных метров и гостевой дом такой же площадью.

Не территория видно дорогу под охраной, огромный лес, сады, вертолетную площадку и пирс.

О том, эта дача связана с Путиным, ранее сообщал телеканал "Дождь". Принадлежит она лицам, связанным с Путиным и акционерами банка "Россия", среди которых несколько старых друзей президента. По данным Росреестра, все здания на территории полуострова принадлежат компании "Север". К 2014 году она принадлежала председателю Балтийской медиа группы Олегу Руднову, которого называют давним другом российского президента.

Источник журналистов, близкий к администрации Выборгского района, сообщил, что Путин отдохнул там по крайней мере один раз.

"После 2010 года там начали строить дачу Путина. Он отдыхал на ней по крайней мере один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера", — рассказал собеседник "Дождя".

Напомним, ранее Навальный показал дачу Медведева.