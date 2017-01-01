Власти Израиля назвали официальную дату выхода из ЮНЕСКО

Ранее в Тель-Авиве назвали "храбрым и моральным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации.

Штаб-квартира "Юнеско" Reuters

Израиль официально уведомил "Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры" (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.

С таким заявлением выступила генеральный директор организации Одре Азуле, добавив при этом, что она "глубочайшим образом сожалеет" о сложившейся ситуации. Решение израильских властей вступить в законную силу 31 декабря 2018 года, сообщает DW.

Ранее в Тель-Авиве назвали "храбрым и моральным" решение США, которые тоже объявили о прекращении своего членства в ЮНЕСКО.

Кроме того, в начале декабря президент Дональд Трамп объявил, что власти США признают Иерусалим столицей Израиля и рассказал о намерении перенести в этот город посольство из Тель-Авива. Позднее, 21 декабря нынешнего года, участники Генеральной ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, призывающую Белый дом пересмотреть данное решение.