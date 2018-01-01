Власти Турции согласились отправить своих миротворцев на Донбасс

Соответствующей договоренности достигли Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. Он в понедельник, 9 апреля, провел рабочую встречу встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили состояние подготовки к VII заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.
К слову, во встрече также принимали участие глава украинского МИД Павел Климкин и замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что свою позицию по поводу миротворцев на Донбассе озвучили власти Польши.