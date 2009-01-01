Военный эксперт: после унижения от Макрона в Версале закомплексованный диктатор Путин вылил свой гнев

После непростой беседы с французом хозяину Кремля сильно захотелось показать "кузькину мать", говорит "Злой Одессит".

Владимир Путин и Эммануэль Ма Reuters

на встречу с новоизбранным президентом Эммануэлем Макроном прошла весьма неоднозначно и показала, что президент РФ весьма нестабилен.

Об этом пишет аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко ("Злой Одессит") в своем блоге в Живом Журнале.

"С одной стороны, российская ура-патриотическая публика крайне высоко оценила визит своего лидера, все же остальные подметили то, как Эммануэль Макрон непринужденно насмехался над царем-батюшкой. Быть может, ослепленные "величием" этого и не заметили, а вот Путин на себе ощутил давление молодой энергии как никто другой. И как полагается любому закомплексованному диктатору, должен был вылить свой гнев в агрессию... Но живём мы не в средние века, а потому похватать бояр по Москве да на кол посадить — не комильфо, но есть другие варианты", — пишет военный эксперт.

По его мнению — удар крылатыми ракетами "Калибр", запущенными из восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар", по объектам ИГИЛа в районе Пальмиры — это ничто иное, как подавление комплексов, после латентного унижения в Версале. "Ведь психологический портрет данного события, от выплеска агрессии, до самоутверждения на ракете — фаллическом символе, заставил бы аплодировать самого Фрейда", — иронизирует блогер.

"А как парирование данному акту — не дешевле было бы уничтожить эти объекты авиацией, а не крылатыми ракетами, которые можно по пальцам сосчитать? Или после непростой беседы с французом, так сильно захотелось показать "кузькину мать", что за цену и рационализм никто и не подумал?", — продолжает "Злой Одессит".

"Подводя итог можно сказать одно — уж больно нестабилен в последнее время Владимир Владимирович. Казалось бы, в коем-то веке слетал в Европу и такой посттравматический эффект. Пейте валерьянку, ложитесь спать пораньше", — дал резонный совет Александр Коваленко.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, трусливом полёте Путина во Францию и серьезных опасениях за свою жизнь.