"Военный конфликт — единственный выход": США снова угрожает Северной Корее

Страны рискуют снова вернутся на путь конфликта.
Об этом сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась", — заявил Грэм.
А в этом случае страны снова вернутся на путь конфликта, уверен он.
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"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, покончить с Корейской войной и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается", — добавил Грэм.
При этом он уверен, что Северная Корея в этом конфликте потерпит поражение.
Ранее журналист Виталий Портников рассказал, как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину. По его словам, Украина оказалась в непростой ситуации.
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