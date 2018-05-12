СМИ узнали, о чем могут договориться Трамп и Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп и глава Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре могут сделать совместное заявление об окончании корейской войны и денуклеаризации Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства).

На мероприятии, возможно, будут присутствовать и лидеры других государств, в частности, Южной Кореи и Китая, пишет японская газета Nikkei со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"США рассматривают совместное заявление, которое будет включать соглашения о денуклеаризации и объявлении прекращения корейской войны", — отметило издание.

Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Позже глава США сказал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.