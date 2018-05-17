Ким Чен Ын не хочет наступать на украинские грабли

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

17 мая 2018, 06:53

Северокорейский лидер знает, чем закончился украинский и ливийский опыт отказа от ядерного оружия, потому не торопится идти на уступки США.

Ким Чен Ын отменил встречу с представителями Южной Кореи

Нынешнее обострение в отношениях КНДР и США, а также нежелание северокорейского лидера проводить запланированные встречи с руководством Южной Кореи и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обусловлены несколькими причинами.

Во-первых, США и Южная Корея начали совместные военные учения в Желтом море, что, естественно, не понравилось Пхеньяну. Из-за чего КНДР и выступила с нотой протеста.

Во-вторых, в самих США велась дискуссия, в частности, Болтон и Помпео заявляли о том, что они требуют от Северной Кореи безусловного избавления от ядерного оружия, и рассказывали о повторении ливийского опыта с разоружением. Но Ким Чен Ын знает, чем закончилась история с Каддафи… А также украинский кейс тщательно изучен Северной Кореей.

На все это должна была последовать соответствующая реакция КНДР. Сначала она была в виде меморандума МИД Северной Кореи, в котором были расставлены акценты и отмечалось, что Северная Корея — не Ливия и не собирается в одностороннем порядке разоружаться, идя на уступки. Теперь вопрос стоит об отмене переговоров с Южной Кореей и приостановке процессов, которые наметились в отношениях Сеула и Пхеньяна в части встречи семей, военных контактов и так далее.

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Однако все это еще не говорит о "заморозке" ситуации. Думаю, что после завершения учений Сеул и Пхеньян осуществят несколько шагов навстречу друг другу, поскольку есть сухой остаток предыдущих переговоров. Очевидно, стороны воспользуются ситуацией, чтобы сохранить диалог на каком-то приемлемом уровне.

Что касается переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном, то, прежде всего, отмечу, что одного меморандума и драфта не достаточно для того, чтобы было доверие сторон друг к другу. Потому Ким Чен Ын повышает ставки для того, чтобы "выбить" из США больше уступок. Угрожая сорвать встречу, северокорейский лидер, по сути, оказывает давление на США.

Возможно, в итоге Ким Чен Ын добьется приостановки военных учений США и Южной Кореи в Желтом море на какое-то время, как уступки со стороны Америки. Но это будет серьезная уступка. О возможности выведения системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, о чем сейчас говорят китайцы и корейцы, вообще молчу. Это пока что нечто из сферы желаний, а не реальных планов.

В целом, я считаю, что процессы, происходящие на Корейском полуострове, неправильно называть ядерным разоружением — там нет никакого ядерного разоружения. Правильнее сказать, что идет процесс деэскалации. А это — разные вещи. Никаких действий, связанных с разоружением или настоящей денуклеаризацией Северной Кореи, нет. Да и с точки зрения стратегических интересов Северной Кореи, это является нецелесообразным. Возможны лишь уступки КНДР в плане испытаний и создания новых ядерных зарядов. Я не думаю, что Ким Чен Ын пойдет на то, чтобы избавиться от старых ядерных зарядов.  

На мой взгляд, в нынешнем обострении отношений между КНДР и США, а также в острых заявлениях, которые звучат со стороны Северной Кореи, есть в том числе интересы некоторых кругов в самих Соединенных Штатах. В частности, в окружении Трампа есть противники сближения и нормализации отношений с Северной Кореей. Они полагают, что на КНДР можно лишь давить, и никакие способы умиротворения не принесут положительного результата. В частности, Болтон прямо говорил, что нецелесообразно Трампу встречаться с Ким Чен Ыном. Он уверен, что это ошибка со стороны Белого Дома…

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"

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