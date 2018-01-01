"Все дерьмо собрали". В РФ "Отряды Путина" "похоронили" Трампа, Навльного и Telegram

Первым в "могилу" положили портрет президента США.

Алексея Навального "похоронили" в Краснодаре Reuters

В российском Краснодаре участники общественного движения "Отряды Путина" около штаба движения провели очередную акцию — закопали в землю портреты президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп, оппозиционного российского политика Алексея Навального и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как сообщает Daily Storm, первым в "могилу" положили портрет президента США, следом за ним — фотографию Иванки Трамп, добавив, что "более кровожадной женщины в мире нет".

Туда же пенсионеры положили и портрет оппозиционера Алексея Навального. "Похоронили" и "канал, который пособник террористам во всем мире" — изображение иконки мессенджера Telegram, а затем в яму положили портрет Павла Дурова и флаг США.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерки из "Отрядов Путина" нашли у Дурова "ген предательства".

Читайте наши новости в Facebook