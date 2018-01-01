"Все дерьмо собрали". В РФ "Отряды Путина" "похоронили" Трампа, Навльного и Telegram

Первым в "могилу" положили портрет президента США.
Как сообщает Daily Storm, первым в "могилу" положили портрет президента США, следом за ним — фотографию Иванки Трамп, добавив, что "более кровожадной женщины в мире нет".
Туда же пенсионеры положили и портрет оппозиционера Алексея Навального. "Похоронили" и "канал, который пособник террористам во всем мире" — изображение иконки мессенджера Telegram, а затем в яму положили портрет Павла Дурова и флаг США.
Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерки из "Отрядов Путина" нашли у Дурова "ген предательства".
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