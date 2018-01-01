"Все там наши". Путин сказал, какое впечатление на него производит война на Донбассе

На востоке нашей страны достаточно вооружения, отметил президент РФ.
Глава РФ считает, что "все там наши", рассказал он в документальном фильме "Миропорядок 2018", снятом известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и представленным им в запрещенной в нашей стране соцсети "ВКонтакте".
В то же время лидер России снова сказал, что войск его государства на нашей территории нет.
"Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", — отметил политик.
Напомним, РФ весной 2014 года после ввода войск в Крым начала дестабилизировать обстановку на Донбассе — поставляет боевикам вооружение и технику, направляет на украинскую землю военных.
В апреле 2014-го на части территории востока нашей страны началась антитеррористическая операция. В декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины.