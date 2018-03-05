Российский политолог назвал имена виновных в развязывании войны против Украины

Российский политолог Андрей Пионтковский назвал имена известных государственных деятелей, которые виновны в развязывании войны против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

Комментируя вопрос о заявлении патриарха Кирилла, что в Украине идет исключительно "гражданская война", политолог сказал: "А кто такой патриарх Кирилл? Это полковник КГБ Михайлов. Конечно же, он участвует в этой войне против Украины, так же, как и Московская патриархия в Киеве".

Кроме того, Пионтковский отметил, что "такие государственные деятели Украины как Виктор Медведчук или Ринат Ахметов" также виновны в войне на Донбассе.

"Я до сих пор не понимаю, почему они считаются крупными деятелями Украины. Эти люди виновны в развязывании войны против Украины", — заявил Понтковский.

Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл во время визита в Болгарию назвал вооруженный конфликт в восточных областях Украины "гражданской войной".