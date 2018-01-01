"Вы играете с огнем и пожалеете": Россия перешла к угрозам в "деле Скрипалей"

Великобритания попыталась объяснить, почему считает, что как раз Москва причастна к отравлению.

Отравление Скрипалей стало темой заседания Совбеза ООН. "Ракурс"

Великобритания попыталась объяснить, почему считает, что как раз Москва причастна к отравлению экс-шпиона и его дочери. На что от российского дипломата услышала угрозы: "Вы играете с огнем и об этом пожалеете".

Как сообщалось, постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Карен Пирс заявила, что в расследовании отравления Скрипалей задействованы 250 правоохранителей, они изучают пять тысяч часов видеозаписей, 1 тысячу 300 вещественных доказательств и допрашивают 500 свидетелей.

Британия считает "весьма вероятным", что ответственность за преступление несет РФ.

Ранее западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок". В РФ выясняли, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом, отметили журналисты.

Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Ранее сообщалось, что эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не установили место производства вещества, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

После чего спецслужбы Британии заявили, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.

Именно с "делом Скрипалей" связано решение Британии выслать со своей территории 23 российских дипломата.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

3 апреля НАТО огласило новое наказание для России. Москва охарактеризовала ситуацию как "театр абсурда".