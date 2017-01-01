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Вышел трейлер первого в мире снятого на iPhone полнометражного фильма, видео

Сегодня, 00:23

Психологический триллер "Не в себе" был смонтирован непосредственно на съемочной площадке.

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Главная героиня фильма противостоит собственным страхам Фото: скрин YouTube-канала Bleecker Street
В публичный доступ выставлен трейлер психологического триллера Unsane, что в переводе означает "Не в себе".

Ролик о фильме ужасов режиссера Стивена Содерберга опубликован на YouTube-канале Bleecker Street.

Кинолента была полностью снята на iPhone по сценарию Джонатана Бернштейна и Джеймса Грира и смонтирована на съемочной площадке.

Картина расскажет о молодой девушке, насильно помещенной в психиатрическую лечебницу и вынужденной противостоять собственным страхам.

Главные роли в картине исполнили Клер Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро, Джуно Темпл, Айми Маллинз и Эми Ирвинг.

Фильм "Не в себе" выйдет в прокат 23 марта 2018 года.

Напомним, ранее фурор произвел трейлер украинской комедийной мелодрамы "Свингеры", в которой главные роли исполнили украинские певицы Даша Астафьева и Оля Полякова, а также актер Алексей Вертинский.

 
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