Вышел трейлер первого в мире снятого на iPhone полнометражного фильма, видео

Психологический триллер "Не в себе" был смонтирован непосредственно на съемочной площадке.
Ролик о фильме ужасов режиссера Стивена Содерберга опубликован на YouTube-канале Bleecker Street.
Кинолента была полностью снята на iPhone по сценарию Джонатана Бернштейна и Джеймса Грира и смонтирована на съемочной площадке.
Картина расскажет о молодой девушке, насильно помещенной в психиатрическую лечебницу и вынужденной противостоять собственным страхам.
Главные роли в картине исполнили Клер Фой, Джошуа Леонард, Джей Фэро, Джуно Темпл, Айми Маллинз и Эми Ирвинг.
Фильм "Не в себе" выйдет в прокат 23 марта 2018 года.
Напомним, ранее фурор произвел трейлер украинской комедийной мелодрамы "Свингеры", в которой главные роли исполнили украинские певицы Даша Астафьева и Оля Полякова, а также актер Алексей Вертинский.