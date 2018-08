В сети появился трейлер первой украинской детективной компьютерной игры

Украинская компания Storymind Entertainment опубликовала на YouTube трейлер своей первой игры — My Eyes On You, приключенческого детектива в неонуарной стилистике.

В ролике показывается главный герой — аналитика ФБР Джордан Адалиен, пытающийся поймать некоего "Человека в Красной Маске".

Действие игры происходит в альтернативной версии американского города Чикаго. Среди особенностей игрового процесса — состояние стресса, которое влияет на способности главного героя и вызывает галлюцинации. Кроме того, от действий пользователи зависит, какая будет у игры концовка — реалистичная или мистическая.

Дата выхода в продажу My Eyes On You пока не называется. Игра выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

