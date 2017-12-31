Выстрелы в голову. В Москве мужчина устроил стрельбу у Красной площади

Пострадавшие якобы находятся в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы пострадали два человека Открытые источники

В субботу вечером, 30 декабря, в столице Российской Федерации Москве в ресторане возле Красной площади мужчина устроил стрельбу , пострадали два человека.

Подозреваемый уже задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным источника РИА Новости в ведомстве, злоумышленник несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

Предполагалось, что причиной конфликта могла быть ревность. Собеседник сказал, что стрелявший не поделил что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"В воскресенье (31 декабря — Ред.) в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в РФ сотрудники Федеральной службы безопасности установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине Санкт-Петербурга и задержали его.