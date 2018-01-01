"Я тебе твои очки в ж*пу запихну": под Москвой вспыхнул бунт, дело дошло до ОМОНа. Видео

Губернатора забросали снежками под крики "Позор".

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21 марта более 50 детей из Волоколамска (Подмосковье) госпитализировали из-за отравления сероводородом, выброс которого произошел на мусорном полигоне "Ядрово" рядом с городом.

Из-за отравления детей сотни местных жителей устроили стихийный митинг под стенами больницы.

Когда туда приехали глава Волоколамского района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, митингующие напали на Гаврилова. Как рассказал очевидец событий журналисту "Коммерсанта" Александру Черныху, Гаврилова "помяли в толпе и оторвали капюшон". После чего тот скрылся в здании больницы.

Видеозапись инцидента опубликовал телеканал RTVI.

На видео слышно, как люди, в частности, кричат главе района: "Почему ты пришел сюда – и срешь здесь в моем городе?" и "Если мой внук умрет, я тебе твои очки в ж*опу запихну".

Как написал Черных в своем телеграм-канале, на место стихийного митинга приехали три машины с ОМОНом. Митингующие предложили полицейским вставать рядом с ними бок о бок и принимать участие в акции протеста в связи с отравлением детей в Волоколамске.

Позднее Черных сообщил, что когда губернатор Воробьев вышел из больницы в окружении полиции, то все люди сначала замолчали, так как ждали, что он им что-то скажет. Шикали друг на друга: "Тише, тише, дайте человеку сказать". Но чиновник проигнорировал людей и начал что-то тихо говорить телекамерам. Закончил – и с каменным лицом пошел к машинам.

"Вот такого неуважения люди не стерпели. Сначала в губернатора полетели снежки, а потом его начали толкать, попытались пихать... полиция отталкивала людей, но не более. Так что господину Воробьеву нехило прилетело по голове. И все это под крики "Позор" с двух сторон", - передает детали инцидента канал Методичка.

Напомним, 21 марта на митинге под Кабмином вспыхнула потасовка между машрутчиками и полицией. Несколько человек из числа протестующих были задержаны полицией.