Жертвами авиаударов по Африну стали 10 курдов, среди них ребенок

Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии.

Обстрел турецкого города Килис. aa.com.tr

Жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн стали не менее 10 человек, включая ребенка,

Об этом сообщил представитель курдовё пишет Интерфакс.

"Семь граждански лиц, включая восьмилетнего ребенка, а также две женщины и один мужчина из состава ополчения были убиты", — заявил он.

Между тем Anadolu сообщает. что турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии.

По информации местных властей, три снаряда разорвались в квартале Экрем Четин.

Инцидент зафиксирован в 01.40 по местному времени.

Пострадавших нет. Нанесен ущерб двум жилым зданиям и одному магазину.

Напомним. накануне Турция объявила о начале военной операции на северо-западе Сирии. Операция "Оливковая ветвь" началась в 17.00, 20 января.

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне на севере Сирии.

Она будет проведена "с уважением к территориальной целостности Сирии", говорится в заявлении военных. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн, который те занимают с 2012 года. Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с "Исламским государством".

В авианалетах турецких ВВС 20 января приняли участие 72 самолета. По заявлениям турецких военных, были уничтожены 108 из 113 намеченных целей.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил ранее, что на 21 января намечено начало наземной операции.

По данным курдских источников, части турецких сухопутных войск уже концентрируются на границах района Африн.