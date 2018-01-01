"Адъютант Порошенко". Журналисты показали элитные авто и недвижимость нардепа Грановского: видео

Грановский использует около десятка различных элитных автомобилей, но декларирует только один.

Александра Грановского называют куратором Банковой в судах УНИАН

Народного депутата от БПП Александра Грановского неофициально называют куратором Банковой в судах, прокуратуре и помощником президента по "особо важным делам", которые не всегда имеют отношение к депутатской работе.

Журналисты программы "Схемы" проанализировали, как Грановский использует около десятка различных элитных автомобилей, но декларирует только один. Да и ту арендует у компании бывшего инспектора роты сопровождения Нацполиции, который сейчас сам ищет работу водителем. Владельцы других автомобилей, которыми Грановский пользуется, косвенно связаны с депутатом через юриста Виктора Барсука.

Кроме того, "Схемы" обнаружили, что аналогична и история с недвижимостью — избранник указывает в декларации только квартиру. В декларации и упоминания нет о поместье в Козине, в которое, как удалось зафиксировать несколько раз, парламентарий вечером заезжает, а утром покидает.

Как показало журналистское расследование, по меньшей мере два элитных автомобиля, которыми пользуется народный депутат Александр Грановский, записаны на фирму, владелец которой — бывший работник ГАИ Денис Шелест, — сейчас ищет работу водителем. Он живет в селе под Вышгородом и не может объяснить, почему, сдавая эти авто в аренду, он не получал прибыли. К тому же, его стиль жизни вообще вызывает сомнения относительно его способности купить автопарк стоимостью десятки тысяч долларов.

Несмотря на всю эту собранную иллюстрацию систематического пользования имуществом, привлечь депутата к ответственности именно за недостоверное декларирование, по словам юристов, будет непросто — из-за дырки в антикоррупционном законодательстве.

"Если речь идет об автомобилях, которыми декларант пользуется, то они должны быть в декларации, если он ими пользовался по состоянию на конец года — последний день декларирования, в частности, 31 декабря. Часто такие автомобили, недвижимость не вносят в декларацию на основании того, что "мы не пользовались в последний день декларирования". Эту формальность используют, чтобы не указывать определенное имущество в декларировании", — объясняет юрист Елена Щербан.

Юристы говорят, что уже сейчас потенциально речь может идти о других статьях Уголовного кодекса. Например, незаконное обогащение (если окажется, что имущество, оформленное на третьих лиц, на самом деле приобретенное самим депутатом, и при этом он не сможет объяснить легальный источник средств на него). Ведь Александр Грановский декларирует, что получает депутатскую зарплату и не имеет собственного бизнеса. Хотя с 2015 года и вписывает в декларацию крупные суммы наличных в валюте.

Напомним, ранее скандальный нардеп Александр Онищенко рассказал, как был посредником между Порошенко и Тимошенко при скупке голосов в Раде.

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