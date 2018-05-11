Онищенко рассказал, как был посредником между Порошенко и Тимошенко при скупке голосов в Раде: видео

11 мая 2018, 11:04

Журналистское расследование раскрывает схему покупки голосов за назначения в Верховной Раде.

Александр Онищенко обнародовал новый компромат

В Сети обнародована часть переписки беглого нардепа Александра Онищенко с окружением Петра Порошенко (нардепами от БПП Сергеем Березенко и Игорем Кононенко, а также финансовым советником президента Украины Петра Порошенко Макаром Пасенюком), в которых обсуждаются назначения на различные должности, голосование за ряд выгодных Банковой законов и законопроектов в обмен на финансовую оплату.

Журналисты "Слідства.Інфо" на основании переписки и интервью с Онищенко обнародовали расследование о скупке голосов народных депутатов в Верховной Раде, в частности от фракции "Батькивщина" (в том числе, при участии Юлии Тимошенко).

Журналистское расследование раскрывает скупку голосов за назначения Игоря Билоуса на должность главы ФГИ и Алексея Маловацкого на должность члена Высшего совета юстиции, а также за поддержку определенных законопроектов.

В переписке нардепов деньги в целях конспирации называются "книжками", и передачу иронично назвали "Клуб книголюбов".

Журналисты встретились с Онищенко во Франции. Записей депутат так и не предоставил, но позволил перефотографировать сотни сообщений с его телефона, в которых говорится о назначении на различные государственные должности и голосования за ряд законопроектов в обмен на щедрую оплату. Сам Онищенко признает, что участвовал в коррупционных аферах, но настаивает — делал это по согласованию с Президентом и его людьми", — объясняет издание.

"Чем больше я для него делал, тем больше ему хотелось. В конце концов, он начал давать такие задания, которые я не мог выполнить", — рассказывает нардеп о своем сотрудничестве с Порошенко.

"Одной из функций Онищенко было посредничество между Порошенко и Тимошенко, по крайней мере с 2014 по 2016 годы. Именно в то время Президенту надо было проводить через Раду немало законов и утверждать назначения нужных кандидатур. Недостаток голосов президентской силы как раз и могла обеспечить парламентская фракция "Батькивщина", возглавляемая давней оппоненткой и соперницей Порошенко. В 2005 году конфликт между тогдашним премьером Тимошенко и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Порошенко положил конец видимому единству команды Президента Ющенко. Политики до сих пор не очень любезно отзываются друг о друге публично. Но, по словам Онищенко, это не мешало им тесно сотрудничать после Революции Достоинства. Якобы именно через Онищенко окружение Президента передавало информацию, за что нужно проголосовать, а после положительного результата через него осуществлялся расчет. Для этого Онищенко и окружение Президента даже использовали в переписке набор специальных "терминов", — говорится в расследовании.

Напомним, ранее были обнародованы так называемые "пленки Онищенко", на которых якобы звучит голос украинского президента Петра Порошенко, который дает добро на закрытие уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.

Позднее Онищенко рассказал испанским прокурорам о коррупции в окружении Порошенко.

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Рада коррупция Петр Порошенко Юлия Тимошенко Александр Онищенко голосования
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